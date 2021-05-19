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En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-21'de ise 26 lig maçında 8 asist yaptı.