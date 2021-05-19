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Visca'nın Fenerbahçe'ye transferine onay çıktı

Visca'nın Fenerbahçe'ye transferine onay çıktı
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Edin Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

<p>Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez Sarı-Lacivertlilere çok yakın.</p>
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Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez Sarı-Lacivertlilere çok yakın.

<p>Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan Kanarya, mutlu sona yaklaştı.</p>
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Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan Kanarya, mutlu sona yaklaştı.

<p><b>İMZA AŞAMASINA GELİNDİ</b></p><p><br></p><p>Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. </p>
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İMZA AŞAMASINA GELİNDİ


Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi.

<p>31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.</p>
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31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.

<p><b>3 MİLYON EURO + 1 FUTBOLCU</b></p><p><br></p><p>Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.</p>
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3 MİLYON EURO + 1 FUTBOLCU


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

<p><b>BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ</b></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. </p>
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BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ


Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı.

<p>Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. </p>
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Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

<p>2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.</p>
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2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.

<p><b>SON 3 SEZONUN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ</b></p><p><br></p><p>Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna tamamlayan Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu. </p>
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SON 3 SEZONUN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ


Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna tamamlayan Edin Visca, bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu.

<p>En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-21'de ise 26 lig maçında 8 asist yaptı.</p>
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En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-21'de ise 26 lig maçında 8 asist yaptı.

<p><b>379 MAÇTA 106 GOL, 109 ASİST</b></p><p><br></p><p>Başakşehir'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü.</p><p>Fotomaç</p>
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379 MAÇTA 106 GOL, 109 ASİST


Başakşehir'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü.

Fotomaç

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