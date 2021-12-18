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Vitor Pereira'dan yönetimi çıldırtan cevap!

Vitor Pereira'dan yönetimi çıldırtan cevap!
18 Aralık 2021 Cumartesi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldi. Baki, Pereira'ya 'Bu iş gitmiyor, görevi bırak' dedi. Portekizli teknik adamın cevabı ise sarı lacivertli yöneticiyi şoke etti.

<p>Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.</p>
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Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.

<p>Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.</p>
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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.

<p><span >Pereira'ya yönetimin talebini ileten Selahattin Baki, <b><i>'Bu iş gitmiyor. Görevi bırakman en doğru olanı. Senden anlayış bekliyoruz'</i></b> dedi. </span><br></p>
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Pereira'ya yönetimin talebini ileten Selahattin Baki, 'Bu iş gitmiyor. Görevi bırakman en doğru olanı. Senden anlayış bekliyoruz' dedi.

<p>Ancak Vitor Pereira'nın bu talebe olan cevabı Baki'yi şok etti. Pereira, <b><i>'Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Neden istifa edeyim ki. İstifa gibi bir düşüncem yok' </i></b>ifadesini kullandı.</p>
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Ancak Vitor Pereira'nın bu talebe olan cevabı Baki'yi şok etti. Pereira, 'Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Neden istifa edeyim ki. İstifa gibi bir düşüncem yok' ifadesini kullandı.

<p><b>YÖNETİM ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAK</b></p><p><br></p><p>Pereira ile yapılan görüşmeden istediği sonucu alamayan yönetim duruma bir çare arıyor. </p>
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YÖNETİM ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAK


Pereira ile yapılan görüşmeden istediği sonucu alamayan yönetim duruma bir çare arıyor.

<p>Eğer yönetim Pereira'nın görevine tek taraflı olarak son verirse yüksek bir maliyet ile karşı karşıya kalacak. </p>
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Eğer yönetim Pereira'nın görevine tek taraflı olarak son verirse yüksek bir maliyet ile karşı karşıya kalacak.

<p>Başkan Ali Koç ve yöneticilerin Pereira ile orta yolu bulmak için bir görüşme daha yapacakları öğrenildi.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Başkan Ali Koç ve yöneticilerin Pereira ile orta yolu bulmak için bir görüşme daha yapacakları öğrenildi.


Takvim

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