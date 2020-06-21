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Volkan Demirel saha kenarında böyle öfkelendi! 'Beyler...'

Volkan Demirel saha kenarında böyle öfkelendi! 'Beyler...'
21 Haziran 2020 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmına konuk oldu. 0-2'lik skorla maçı kaybeden Fenerbahçe'de maça Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu.

<p>Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleye ilginç bir an yaşandı.</p>
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleye ilginç bir an yaşandı.

<p>Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.</p>
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Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.

<p>Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım'dan döndü ve sonrasında Aydınus beyaz noktayı gösterdi.</p>
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Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım'dan döndü ve sonrasında Aydınus beyaz noktayı gösterdi.

<p>Bu kararın ardından Volkan Demirel çılgına döndü ve sahadaki sarı-lacivertli oyuncuları uyardı.</p>
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Bu kararın ardından Volkan Demirel çılgına döndü ve sahadaki sarı-lacivertli oyuncuları uyardı.

<p>Demirel oyunculara 'Beyler penaltı yok, itiraz edin beyler, penaltı yok' şeklinde bağırdı.</p>
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Demirel oyunculara 'Beyler penaltı yok, itiraz edin beyler, penaltı yok' şeklinde bağırdı.

<p>Bu uyarının ardından futbolcular Aydınus'un etrafında toplandı ve karara itiraz etti.</p>
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Bu uyarının ardından futbolcular Aydınus'un etrafında toplandı ve karara itiraz etti.

<p>Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla birlikte penaltı kararı iptal edildi.</p>
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Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla birlikte penaltı kararı iptal edildi.

<p><span >Mücadelenin son dakikalarında ise bir kez daha VAR devreye girdi ve Mevlüt Erdinç'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.</span><br></p>
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Mücadelenin son dakikalarında ise bir kez daha VAR devreye girdi ve Mevlüt Erdinç'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

<p>Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı</p>
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı

<p>Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti</p>
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Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti

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