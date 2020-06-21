Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleye ilginç bir an yaşandı.
Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.
Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım'dan döndü ve sonrasında Aydınus beyaz noktayı gösterdi.
Bu kararın ardından Volkan Demirel çılgına döndü ve sahadaki sarı-lacivertli oyuncuları uyardı.
Demirel oyunculara 'Beyler penaltı yok, itiraz edin beyler, penaltı yok' şeklinde bağırdı.
Bu uyarının ardından futbolcular Aydınus'un etrafında toplandı ve karara itiraz etti.
Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla birlikte penaltı kararı iptal edildi.
Mücadelenin son dakikalarında ise bir kez daha VAR devreye girdi ve Mevlüt Erdinç'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti