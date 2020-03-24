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Volkanik gölde ilkbahar coşkusu

Volkanik gölde ilkbahar coşkusu
24 Mart 2020 Salı

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü, üzerindeki su papatyalarıyla ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor.

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