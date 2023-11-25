ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.
Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.
Göstericiler, Şükran Günü'nden sonra bir araya geldi.
Cumaya denk gelen günde tüm ülkeye yayılan alışveriş çılgınlığı hüküm sürdü.
Göstericiler, 'Black Friday' gününde, yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.
Yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek Filistin'le dayanışma gösterisi ve yürüyüş düzenledi.
Göstericiler pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.
Gösteride Filistin'in hakları için seslerini yükseldi.
Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuldu.
Protestocular aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e verdiği destek nedeniyle kınayarak tepki gösterdi.