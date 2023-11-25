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Washington DC'de Filistin'e destek gösterisi: Bütün dünya Gazze için haykırıyor

Washington DC'de Filistin'e destek gösterisi: Bütün dünya Gazze için haykırıyor
25 Kasım 2023 Cumartesi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.

<p>ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.</p>
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ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

<p>Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.</p>
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Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.

<p>Göstericiler, Şükran Günü'nden sonra bir araya geldi.</p>
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Göstericiler, Şükran Günü'nden sonra bir araya geldi.

<p>Cumaya denk gelen günde tüm ülkeye yayılan alışveriş çılgınlığı hüküm sürdü. </p>
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Cumaya denk gelen günde tüm ülkeye yayılan alışveriş çılgınlığı hüküm sürdü.

<p>Göstericiler, 'Black Friday' gününde, yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. </p>
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Göstericiler, 'Black Friday' gününde, yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

<p>Yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek Filistin'le dayanışma gösterisi ve yürüyüş düzenledi. </p>
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Yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek Filistin'le dayanışma gösterisi ve yürüyüş düzenledi.

<p>Göstericiler pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.</p>
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Göstericiler pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

<p>Gösteride Filistin'in hakları için seslerini yükseldi.</p>
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Gösteride Filistin'in hakları için seslerini yükseldi.

<p>Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuldu.</p>
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Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuldu.

<p>Protestocular aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e verdiği destek nedeniyle kınayarak tepki gösterdi.</p>
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Protestocular aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e verdiği destek nedeniyle kınayarak tepki gösterdi.

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