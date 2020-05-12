İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0175
  • EURO
    7,5944
  • ALTIN
    384.301
  • BIST100
    98232.2

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Zoom'a rakip olacak

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Zoom'a rakip olacak
12 Mayıs 2020 Salı

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms ile aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak olan Facebook bu projeyi WhatsApp'a entegre etmeye hazırlanıyor.

<p>İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.</p>
1
/
10

İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda.

<p>Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 280 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.</p>
2
/
10

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 280 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi.

<p>Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.</p>
3
/
10

Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.

<p>Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.</p>
4
/
10

Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

<p>NTV'nin haberine göre, bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4’ten 8’e çıkaran WhatsApp Zoom’a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.<br></p>
5
/
10

NTV'nin haberine göre, bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4’ten 8’e çıkaran WhatsApp Zoom’a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.

<p>Rooms, resmi beta sürümlerinde görülen bilgilere göre Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir Messenger Rooms entegrasyonuna sahip olacak.<br></p>
6
/
10

Rooms, resmi beta sürümlerinde görülen bilgilere göre Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir Messenger Rooms entegrasyonuna sahip olacak.

<p>Bu geçiş özelliği sayede sekizden fazla üyeye sahip WhatsApp grupları video görüşme için hemen Rooms’a geçiş yapabilecek.</p>
7
/
10

Bu geçiş özelliği sayede sekizden fazla üyeye sahip WhatsApp grupları video görüşme için hemen Rooms’a geçiş yapabilecek.

<p>Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak. Söz konusu entegrasyonun önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği belirtiliyor.</p>
8
/
10

Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak. Söz konusu entegrasyonun önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği belirtiliyor.

9
/
10

10
/
10

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.