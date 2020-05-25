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Wolfsburg - Dortmund maçında Jadon Sancho'nun hareketi olay yarattı

Wolfsburg - Dortmund maçında Jadon Sancho'nun hareketi olay yarattı
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçında koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden Jadon Sancho'ya hem kulübünden hem de Bundesliga Yönetimi'nden sert uyarı geldi.

Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 2-0'la geçerken maç içindeki gol sevinçleri ülkede olay oldu.
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Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 2-0'la geçerken maç içindeki gol sevinçleri ülkede olay oldu.

<p>Maçın 65. dakikasında oyuna giren ve yaptığı asistle 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan 20'lik yıldız Jadon Sancho'ya Bundesliga ve kulübünden uyarı geldi.</p>
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Maçın 65. dakikasında oyuna giren ve yaptığı asistle 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan 20'lik yıldız Jadon Sancho'ya Bundesliga ve kulübünden uyarı geldi.

<p>Golün ardından Sancho'nun takım arkadaşlarıyla temaslı bir şekilde sevinmesi ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmesi o an teknik ekipten 'Ne yapıyorsun sen!' uyarılarının gelmesine sebep oldu.</p>
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Golün ardından Sancho'nun takım arkadaşlarıyla temaslı bir şekilde sevinmesi ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmesi o an teknik ekipten 'Ne yapıyorsun sen!' uyarılarının gelmesine sebep oldu.

<p>Maçın ardından Borussia Dortmund yetkilileri de genç yıldızı uyardı.</p>
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Maçın ardından Borussia Dortmund yetkilileri de genç yıldızı uyardı.

<p>Bundesliga'dan da kulübe uyarı geldiği ve oyuncuların daha dikkatli olması konusunda önem gösterilmesi istendi.</p>
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Bundesliga'dan da kulübe uyarı geldiği ve oyuncuların daha dikkatli olması konusunda önem gösterilmesi istendi.

<p>Maçların yeniden başladığı Bundesliga'da yedek kulübesindeki oyuncular maske takmak zorunda.</p>
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Maçların yeniden başladığı Bundesliga'da yedek kulübesindeki oyuncular maske takmak zorunda.

<p>Maç öncesi seremonisinde ise el sıkışma artık yok. </p>
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Maç öncesi seremonisinde ise el sıkışma artık yok. 

<p>Gol sevinçlerinde ise oyuncuların temas halinde olmaları yasak.</p>
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Gol sevinçlerinde ise oyuncuların temas halinde olmaları yasak.

<p>Bayern Münih'le ligde şampiyonluk mücadelesi veren Dortmund bu hafta ezeli rakibiyle çok önemli bir maça çıkacak.</p>
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Bayern Münih'le ligde şampiyonluk mücadelesi veren Dortmund bu hafta ezeli rakibiyle çok önemli bir maça çıkacak.

<p>İşte Wolfsburg - Borussia Dortmund maçından kareler...</p>
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İşte Wolfsburg - Borussia Dortmund maçından kareler...

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