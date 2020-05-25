Maçın 65. dakikasında oyuna giren ve yaptığı asistle 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan 20'lik yıldız Jadon Sancho'ya Bundesliga ve kulübünden uyarı geldi.
Golün ardından Sancho'nun takım arkadaşlarıyla temaslı bir şekilde sevinmesi ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmesi o an teknik ekipten 'Ne yapıyorsun sen!' uyarılarının gelmesine sebep oldu.
Maçın ardından Borussia Dortmund yetkilileri de genç yıldızı uyardı.
Bundesliga'dan da kulübe uyarı geldiği ve oyuncuların daha dikkatli olması konusunda önem gösterilmesi istendi.
Maçların yeniden başladığı Bundesliga'da yedek kulübesindeki oyuncular maske takmak zorunda.
Maç öncesi seremonisinde ise el sıkışma artık yok.
Gol sevinçlerinde ise oyuncuların temas halinde olmaları yasak.
Bayern Münih'le ligde şampiyonluk mücadelesi veren Dortmund bu hafta ezeli rakibiyle çok önemli bir maça çıkacak.
İşte Wolfsburg - Borussia Dortmund maçından kareler...