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Xavi bile Arda Güler'e kayıtsız kalamadı! 'Bu çocuk bir dahi'

Xavi bile Arda Güler'e kayıtsız kalamadı! 'Bu çocuk bir dahi'
28 Nisan 2024 Pazar

Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta takımın tek golünü atarak galibiyeti getiren milli yıldız Arda Güler'in performansına Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de kayıtsız kalamadı. Deneyimli teknik adam 19 yaşındaki genç futbolcu için 'Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

<p>Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.</p>
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Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

<p><b>XAVI KAYITSIZ KALMADI</b></p><p>Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.</p>
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XAVI KAYITSIZ KALMADI

Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

<p><b>'BU ÇOCUK BİR DAHİ'</b></p><p>Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, 'Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık.' ifadelerini kullandığı kaydedildi.</p>
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'BU ÇOCUK BİR DAHİ'

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, 'Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık.' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

<p><b>ANCELOTTI'DEN UYARI</b></p><p>Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.</p>
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ANCELOTTI'DEN UYARI

Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.

<p><b>'BİR DAHA YAPMA'</b></p><p>İtalyan teknik adamın, 'Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin.' dediği vurgulandı.</p>
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'BİR DAHA YAPMA'

İtalyan teknik adamın, 'Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin.' dediği vurgulandı.

<p><b>68 DAKİKA OYNADI</b></p><p>Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.</p>
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68 DAKİKA OYNADI

Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.

<p><b>BU SEZON PERFORMANSI</b></p><p>Real Madrid'de bu sezon toplamda toplam 8 maçta 166 dkaika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.</p>
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BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon toplamda toplam 8 maçta 166 dkaika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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