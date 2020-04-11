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'ARAP DÜNYASINA İLGİM VARDI'

Arap dünyasına hep derin bir ilgim vardı. Mozambik'te doğdum, 20 milyonun 6 milyonu Müslüman ve bunu unutmadım. Ben de kendimi Arap dünyasının bir parçası olarak gördüm. Bir Hristiyan'dım ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslam'ın içinde geçti ve huzuru, dengeyi böyle buldum. Bana olan her şeyle savaşma şansını verdi bu. Görünüşümü değiştirdiğim zamanlar oldu ancak görünüşümü değiştirmiş olmam, içimdekileri değiştirdiğim anlamına gelmedi hiçbir zaman.