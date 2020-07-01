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Yaban hayvanları korunacak! Yapımı tamamlandı

Yaban hayvanları korunacak! Yapımı tamamlandı
01 Temmuz 2020 Çarşamba

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı 3 ekolojik köprüden birini tamamladı (AA)

<p>Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.</p>
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Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

<p>Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.</p>
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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.

<p>Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.</p>
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Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.

<p>Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.</p>
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Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

<p>Damlama sulama sisteminin kurulduğu köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.</p>
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Damlama sulama sisteminin kurulduğu köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.

<p>İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.</p>
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İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.

<p>Öte yandan Tarsus - Pozantı Otoyolu ile yapımına başlanan ekolojik köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolunda da bulunuyor.</p>
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Öte yandan Tarsus - Pozantı Otoyolu ile yapımına başlanan ekolojik köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolunda da bulunuyor.

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