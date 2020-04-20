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'TÜRKİYE'YE GELMEMİZİ İSTEDİLER'

Fenerbahçe'nin, deneyimli hoca ile temasa geçildiğini belirten ve kendisinin de bu anlaşmada payı olabileceğini kaydeden yakın arkadaş, 'Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti.