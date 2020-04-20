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Yakın arkadaşı açıkladı! Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör ile görüştü!

Yakın arkadaşı açıkladı! Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör ile görüştü!
20 Nisan 2020 Pazartesi

Dünyaca ünlü teknik direktör Pellegrini'nin ismi Fenerbahçe'yle anıldı.

<p><b>F.BAHÇE'DEN ATAK</b></p><p>Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarında ünlü bir hocanın gündeme geldiği açıklandı: Manuel Pellegrini!</p>
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F.BAHÇE'DEN ATAK

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarında ünlü bir hocanın gündeme geldiği açıklandı: Manuel Pellegrini!

<p><b>GÖRÜŞMELER YAPILDI</b></p><p>Şili basınına konuşan 66 yaşındaki hocanın yakın arkadaşı, Fenerbahçe'nin başına geçmek için görüşmeler yapıldığını söyledi.</p>
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GÖRÜŞMELER YAPILDI

Şili basınına konuşan 66 yaşındaki hocanın yakın arkadaşı, Fenerbahçe'nin başına geçmek için görüşmeler yapıldığını söyledi.

<p><b>'TÜRKİYE'YE GELMEMİZİ İSTEDİLER'</b></p><p>Fenerbahçe'nin, deneyimli hoca ile temasa geçildiğini belirten ve kendisinin de bu anlaşmada payı olabileceğini kaydeden yakın arkadaş, 'Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti. </p>
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'TÜRKİYE'YE GELMEMİZİ İSTEDİLER'

Fenerbahçe'nin, deneyimli hoca ile temasa geçildiğini belirten ve kendisinin de bu anlaşmada payı olabileceğini kaydeden yakın arkadaş, 'Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti. 

<p>'Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşmamızı talep ettiler ancak sınırlar kapandığı için bunu yapamadık' dedi.</p>
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'Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşmamızı talep ettiler ancak sınırlar kapandığı için bunu yapamadık' dedi.

<p><b>'İKİ KULÜP TEMASA GEÇTİ'</b></p><p>Son olarak West Ham'da görev alan Pellegrini'nin peşinde İspanya'dan da kulüpler olduğu belirtilirtildi. </p>
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'İKİ KULÜP TEMASA GEÇTİ'

Son olarak West Ham'da görev alan Pellegrini'nin peşinde İspanya'dan da kulüpler olduğu belirtilirtildi. 

<p>'Valencia durumunu sordu, Betis de temasa geçti. İspanya'da da durum belirsiz olduğu için, şu anda bir gelişme gözükmüyor' ifadeleri kullanıldı.</p>
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'Valencia durumunu sordu, Betis de temasa geçti. İspanya'da da durum belirsiz olduğu için, şu anda bir gelişme gözükmüyor' ifadeleri kullanıldı.

<p><b>SCOLARI İSMİ DE GÜNDEMDE</b></p><p>Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.</p>
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SCOLARI İSMİ DE GÜNDEMDE

Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.

<p><b>FENERBAHÇE TOPLANACAK</b></p><p>Fenerbahçe'de Süper Lig'in ne zaman geri döneceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle yavaşlatılan teknik direktör görüşmeleri için yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek bir toplantı yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, koronavirüs salgını sonrasında sahaya yeni teknik direktörü ile çıkmayı planladığı kaydedildi.</p>
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FENERBAHÇE TOPLANACAK

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ne zaman geri döneceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle yavaşlatılan teknik direktör görüşmeleri için yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek bir toplantı yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, koronavirüs salgını sonrasında sahaya yeni teknik direktörü ile çıkmayı planladığı kaydedildi.

<p><b>SON OLARAK WEST HAM'DA</b></p><p>Kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'da geçiren ve Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City'de görev yapan Pellegrini, son olarak West Ham United'ın başında yer aldı ve 64 maçta 1.3 puan ortalama yakalamasının ardından 2019 Aralık'ta görevinden alındı.</p>
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SON OLARAK WEST HAM'DA

Kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'da geçiren ve Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City'de görev yapan Pellegrini, son olarak West Ham United'ın başında yer aldı ve 64 maçta 1.3 puan ortalama yakalamasının ardından 2019 Aralık'ta görevinden alındı.

<p><b>5 KUPASI VAR</b></p><p>Manchester City ile 2014 yılında Premier Lig şampiyonluğu kazanan ve 2 de Lig kupası zaferi bulunan Pellegrini, San Lorenzo ile Copa Sudamericana, LDU Quito ile de Ekvador'da 1 kupa kazandı.</p>
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5 KUPASI VAR

Manchester City ile 2014 yılında Premier Lig şampiyonluğu kazanan ve 2 de Lig kupası zaferi bulunan Pellegrini, San Lorenzo ile Copa Sudamericana, LDU Quito ile de Ekvador'da 1 kupa kazandı.

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