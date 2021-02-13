Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi ilk yarıda oynadık. Sadece üç puan için değil, mücadele için de futbolcuları tebrik ediyorum. 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldık. Taraftarlarımız geçen maçtan dolayı endişeliler, endişelenmesinler.
ARDA TURAN'A VERİLEN 2 MAÇ CEZA İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Ali Koç: Az bile vermişler.
Öncelikle Karagümrük yöneticilerine teşekkür ediyorum. Öncelikle Serkan Hurma olmak üzere hepsine teşekkürler. Genelde bu statta maç yapmak çok zevkli olmuyor ama yapılan yatırımla ne kadar güzel olduğunu gördük.
'BU OYUNU TÜM MAÇA YAYMALIYIZ'
Takımımızı, hocamızı ve sportif direktörümüzü tebrik ediyorum. Güzel bir reaksiyon verdik. İlk yarı oynadığımız oyunu tüm maça yayarsak daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Sadece 3 puan aldıkları için değil, mücadelelerinden dolayı da onları kutluyorum. Sakatlarımız ve kilit oyuncularımız geri gelince her şey daha iyi olacak. Son 11 maçın 9'unu kazandık.
Tabii ki geçen hafta olanlardan sonra endişeye kapıldılar ama inanmaya devam etsinler. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz.
'KOSKOCA ADAMLARIN YALAN VE İFTİRALARI...'
Mustafa başkan o kadar çok konuştu ki, ben de hatırlayamıyorum artık. Koskoca adamların yalanları ve iftiraları var.
Biz bunlara yetişemeyiz. müthiş bir yalan ve iftira kampanyası var. Yapsınlar canları sağ olsun. Bu anda buna cevap vermeyeceğim ama zamanı gelince belgelerle konuşacağım. Ama bu zihniyet oldukça Türk futbolu ilerlemez, bundan hiçbir şey olmaz.
'ARDA TURAN'A AZ BİLE CEZA VERMİŞLER'
Arda Turan'a az bile ceza vermişler. Ama bize karşı yapılan açıklamalara girmeyeceğim. Taraftarımızı karşıma almak adına ben susuyorum bu tür işlerde ama derbiye 3 bin kişi mi alınmış? Ne olmuş? Bunları siz medya olarak araştırın... Bu iddiaları, bu iftiraları araştırın. Bizim dinimizde en büyük günah iftiradır. Savcılık, Emniyet Müdürlüğü var. Devletin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar.
'BİR YERE KADAR HÜRMET GÖSTERİRİZ'
Şu açıklamalar bitsin. Pilleri bitsin. Ondan sonra konuşacağım. Biz bir yere kadar yaşa ve duruma hürmet gösterebiliriz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Tez zamanda cevap verilecektir. Ama ayıp ediyorlar. Kaos yaratarak Türk futboluna hiçbir şey kazandıramazlar.