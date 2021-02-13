12 / 15



'ARDA TURAN'A AZ BİLE CEZA VERMİŞLER'



Arda Turan'a az bile ceza vermişler. Ama bize karşı yapılan açıklamalara girmeyeceğim. Taraftarımızı karşıma almak adına ben susuyorum bu tür işlerde ama derbiye 3 bin kişi mi alınmış? Ne olmuş? Bunları siz medya olarak araştırın... Bu iddiaları, bu iftiraları araştırın. Bizim dinimizde en büyük günah iftiradır. Savcılık, Emniyet Müdürlüğü var. Devletin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar.