4 / 17



Bu kapsamda dün sabah saatlerinde 'Hocaların hocası' olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabela hastane binasına asılırken, ekiplerin çevre ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmaları da aralıksız sürüyor.