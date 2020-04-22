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“Bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Ama bu mutluluk korona virüsünden dolayı çok uzun sürmedi. Şu an da Adem Amca ile Yaren leylek eski günlerde olduğu gibi buluşamıyorlar. Adem Amcamız da Yaren leylekle buluşacağı, teknesinde balığa çıkacağı onunla yarenlik edeceği günleri özlemle bekliyor. İnşallah tüm dünya ve Türkiye’de bu mücadele olumlu şekilde gerçekleşir ve bütün insanlık gibi Adem Amcamız da eski günlerine dönerler ve hayatlarını mutlu şekilde sürdürür” diye konuştu.