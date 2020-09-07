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'Zeki'nin ufak bir gerginliği oldu kasıkta. Onun dışında sakatlık yok. Bu da önemli. Oyuncular hem kulüpler, hem bizimkiler için önemli. Okay'ı veya Efecan'ı oyuna alma durumu olamadı. Hücumda aksiyon almak istedik. Hedeflerimizi anlattık. Maçları kazanmak için sahaya çıktık