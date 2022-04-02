Yemen'de değişmeyen bir ramazan geleneği olan ve Hz. Muhammed'in sünnetlerinden sayılan 'gözlere sürme çekme', kutsal ayın ilk gününde başlıyor. Vakit namazlarından sonra cami avlusunda toplanan cemaat, gönüllü 'sürmecilerin' önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
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Yemen'de değişmeyen bir ramazan geleneği olan 'gözlere sürme çekme' kutsal ayın ilk gününde başlıyor.
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Yemen'in başkenti Sana'daki tarihi Mescid-i Kebir'in avlusunda toplanan Yemenliler, namaz sonrasında gözlerine sürme çektiriyor.
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Yemen erkekleri arasında Ramazan ayına has bir gelenek olan sürme, Hz. Muhammed'in sünnetleri arasında kabul ediliyor.
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Tarihi caminin avlusunda namazdan sonra yerlerini alan ve gönüllü olarak isteyenlerin gözüne sürme çeken 'sürmeciler', Hz. Muhammed'in sünneti olan bu alışkanlığı devam ettirmeye çalışıyor.
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Sürmeciler, sıraya giren cami cemaatine 'Rasulullah'ı en çok kim seviyor' diye sorarak sürme çekenlere salavat okutuyor.
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Sürmeciler, Hz. Muhammed'i en çok sevenin daha çok salavat getirmesi gerektiğini söyleyerek sürme çekmeye devam ediyor.
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Yemenliler tarafından bin yıldır sürdürülen bir gelenek olduğu belirtilen sürmenin, görmeyi kuvvetlendirdiği ve bakterileri öldürdüğü ifade ediliyor.