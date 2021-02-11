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Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.