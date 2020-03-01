Geçtiğimiz birkaç ay içinde Toyota CH-R, Hyundai Kona, yeni Peugeot 2008 sürüş izlenimlerimize Sarıkamış'ın karlı yollarında kullandığımız yeni Fiat 500X eklendi. Sürüş izlemini öncesi yapılan toplantıda geçmiş yıla ilişkin değerlendirme yapan, gelecek yıla dair hedeflerini açıklayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yenilenen 500X'in Türkiye satışının 145.900 TL'den başlayan fiyatlarda olacağını duyurdu.
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Fiat yetkililerinden modelin güncellenen detayları hakkında bilgi aldıktan sonra yeni 500X’i 13 km trafiğe açık yolda, 10 km Sarıkamış’ın tarihi mekanlarında, yine yaklaşık 10 km tamamen kar kaplanmış yolda kullanma imkanı bulduk. Yeni Fiat 500X’den dikkatimizi çeken detaylarını, çektiğimiz özel fotoğraflarla derledik. Hasan Aytekin / Sarıkamış
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“GÖRÜŞÜ ARTTIRAN YENİ LED FARLAR” Yeni 500X’i Kars toplantısında Fiat Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan anlattı. Yeni led farların tasarım öğesi olmakla birlikte halojene göre yüzde 200 daha fazla görüş sağladığını açıklayan Erdoğan, gündüz ışığına en yakın olan bu farların 90 km hızla giden sürücünün yolu algılamasında 4 saniyelik bir avantaj sağladığını açıkladı.Yeni led farların halojene göre 3’te 1 oranında daha az enerji harcadığı bilgisini veren Erdoğan, tasarımı güçlendiren yeni led farların, karbon ayak izini de azalttığını söyledi.
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“ÖN TAMPON TAMAMEN YENİLENDİ” Yeni Fiat 500X’in dışını anlatan Pazarlama Müdürü Erdoğan, ön tampon tasarımının tamamen yenilendiğini, arka tampon çıkışlarının da güncellendiğini anlattı. Fiat 500 modellerinin yuvarlak hatlarına sadık kalınarak güncellemeler yapıldığını anlatan Erdoğan, Türkiye’de şimdiye kadar 15.000 Fiat 500 satıldığı bilgisini paylaştı.
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“İÇ MEKANIN İKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMESİ” Fiat Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan, iç mekanı anlatırken burada iki büyük güncellemeye dikkat çekti. Direksiyonun tamamen yenilen tasarlandığını ifade eden Erdoğan, gösterge panelinin okunurluğunu artıracak şekilde yeniden tasarlandığını anlattı. Türk tüketicisinin önem verdiği geri görüş kamerası ve park sensörünü standar hale getirdiklerini söyleyen Erdoğan, sürüş konforunda markanın rakiplerinden ayrılan özelliği olarak verilen bağımsız arka süspansiyonlara dikkat çekti.
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1 MART’TA SATIŞA ÇIKIYOR Ürün tanıtımından sonra sözü alan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yeni Fiat 500X’in 1 Mart’tan itibaren urban versiyonunda 145.900 TL’ye, City Cross’ta 179.900 TL’ye, Cross’ta 189.900 TL’ye, Cross Plus ve Sport’ta 199.900 TL’ye satılacağını açıkladı. Aytaç’ın açıklamalarında geçmiş yıldan memnuniyeti, 2020 yılı için 700.000’e gidebilecek Türkiye otomobil satışları tahmini dikkat çekerken, 2020 sonunda gün yüzüne çıkacak “Yeni Egea” merak uyandırdı.
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İLK SÜRÜŞ İZLENİMİ İlk olarak Sarıkamış’ın buz kesmiş yollarında konvoy halinde yapılan kullandığımız yeni Fiat 500X’i karların tamamen kapladığı yerlerde heyecanla kullanma imkanı bulduk. Fiat 500’ün yumuşak kullanımı, tutus yerleri alkantara deri kaplı direksiyonu, okunma açısı geniş göstergeleri beğenimizi kazandı. Kış lastikleriyle kabiliyetini tamamlayan 500X ile tamamen kar kaplı yollardan geçtik. Küçük bir patinaj dışında sorun çıkartmayan yeni 500X gibi modellerin böylesine karlı kaplı yerlerde önemli bir seçenek olacağını düşünüyoruz.
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TOPLANTIDAN NOTLAR Fiat 2019’da 56.000 araç satışı hedeflemiş, 76.000 satış yapmış
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Fiat Türkiye’nin 2020 hedefi geçen yılı aşmak ve 80.000 adede ulaşmak
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Tamamen elektrikli olan Fiat 500e’nin geliş tarihi 2021 olarak açıkladı
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Otomatik vites ağır bastığı için yeni 500X’te 1.3 dizel olmayacak
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Kamu bankalarının faiz kampanyasının çok büyük etkisi olmuş
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2020 Fiat 500X satış hedefi 1.500 adet olarak belirlenmiş. 500 modellerinde toplam hedef 3.000 adet
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Fiat’ın ikinci el fiyatlarında dalgalanmadan endişesi yok
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2020 yılı beklenenden çok daha iyi başlamış. Ertelenmiş talep ile birlikte 2020 piyasanın 700.000 adet olması mümkün görüyorlar
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Egea, 2020’de de markanın satışta en önemli aktörü olacak
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2020 sonunda Egea’nın yenilenmiş hali tanıtılacak
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2021’den itibaren yeni Egea satılacak
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X
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Başka yerde olmayan fotoğraflar ve notlarla yeni Fiat 500X