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Maçın ortada olduğunu kaydeden tecrübeli isim, 'İyi mücadele ettik. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar verdik. Yüzde 100 pozisyonları yok. Ortada bir oyundu.' ifadelerini kullandı.