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  • Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten Halis Özkahya'ya büyük tepki! 'Konuşmalar incelensin Halis Özkahya...'

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten Halis Özkahya'ya büyük tepki! 'Konuşmalar incelensin Halis Özkahya...'

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten Halis Özkahya'ya büyük tepki! 'Konuşmalar incelensin Halis Özkahya...'
02 Mart 2021 Salı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Maç sonuna Adem Büyük'ün Halis Özkahya için söylediği sözler damga vurdu.

<p>Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.</p>
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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

<p>Maçın ortada olduğunu kaydeden tecrübeli isim, 'İyi mücadele ettik. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar verdik. Yüzde 100 pozisyonları yok. Ortada bir oyundu.' ifadelerini kullandı.</p>
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Maçın ortada olduğunu kaydeden tecrübeli isim, 'İyi mücadele ettik. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar verdik. Yüzde 100 pozisyonları yok. Ortada bir oyundu.' ifadelerini kullandı.

<p>Hakemin tutumuna tepki gösteren Adem Büyük flaş sözler söyledi!</p>
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Hakemin tutumuna tepki gösteren Adem Büyük flaş sözler söyledi!

<p><b>'HAKEME BİR ŞEYLER OLDU'</b><br></p>
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'HAKEME BİR ŞEYLER OLDU'

<p>'İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu. </p>
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'İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu.

<p>Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil... </p>
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Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil...

<p>Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem. Buna nasıl önlem alabiliriz!</p>
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Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem. Buna nasıl önlem alabiliriz!

<p>Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız.</p>
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Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız.

<p>Çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil. Neyse...</p>
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Çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil. Neyse...

<p> Buradan bir ceza çıkartabilirler. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü gidişat var. 8 maç oldu, kazanamıyoruz. </p>
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Buradan bir ceza çıkartabilirler. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü gidişat var. 8 maç oldu, kazanamıyoruz.

<p>Daha çok çalışacağız. Herkesin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor, yapıyoruz ama daha çok gerekiyor. </p>
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Daha çok çalışacağız. Herkesin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor, yapıyoruz ama daha çok gerekiyor.

<p>Taşın altına elimizi sokmalıyız. Haftalar azalıyor. Alt tarafla bağımızı kesmek için galibiyet serisine ihtiyacımız var.' dedi.</p>
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Taşın altına elimizi sokmalıyız. Haftalar azalıyor. Alt tarafla bağımızı kesmek için galibiyet serisine ihtiyacımız var.' dedi.

<p>Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. </p>
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Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

<p>Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.</p>
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Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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