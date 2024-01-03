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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.