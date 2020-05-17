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Yörede amatör fotoğrafçılık yapan Semih Yılmaz, doğada fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini ifade ederek, 'Sarıkamış'ta kış uzun sürdüğü için bahar da mayıs ayının sonunda geldi. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda Sarıkamış'ın en güzel çiçeklerinden sarıdudak, ters laleler açtı, ağırlıklı olarak onların fotoğrafını çekmeye geldik.' dedi.

