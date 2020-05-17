İSTANBUL 31°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Yer: Sarıkamış... Karlar eridi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yer: Sarıkamış... Karlar eridi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yer: Sarıkamış... Karlar eridi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
17 Mayıs 2020 Pazar

Türkiye'de kışın en uzun geçtiği illerden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesi ve ilkbaharın kendisini iyice hissettirmesiyle açan çiçekler ve şelaleler, doğal stüdyoyu andırıyor.

<p>İlçede karların erimeye başlaması ve yağmurların ardından güneşli havanın etkili olmasıyla doğa da canlandı.</p>
1
/
10

İlçede karların erimeye başlaması ve yağmurların ardından güneşli havanın etkili olmasıyla doğa da canlandı.

<p>Bir yandan karlı dağlar, diğer taraftan doğayı süsleyen rengarenk lale, çiğdem ve çayır çiçekleri ile küçük şelaleler, güzel görüntüler oluşturuyor.<br></p>
2
/
10

Bir yandan karlı dağlar, diğer taraftan doğayı süsleyen rengarenk lale, çiğdem ve çayır çiçekleri ile küçük şelaleler, güzel görüntüler oluşturuyor.

<p>İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda yer alan ve sarıçam ormanlarının da yoğun olduğu Sulu Dere, Çamaşır Dere, Soğuksu mevkisindeki baharla açan endemik ters lale türlerinden 'sarıdudak' ise ayrı bir güzellik sunuyor.<br></p>
3
/
10

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda yer alan ve sarıçam ormanlarının da yoğun olduğu Sulu Dere, Çamaşır Dere, Soğuksu mevkisindeki baharla açan endemik ters lale türlerinden 'sarıdudak' ise ayrı bir güzellik sunuyor.

<p>Yörede amatör fotoğrafçılık yapan Semih Yılmaz, doğada fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini ifade ederek, 'Sarıkamış'ta kış uzun sürdüğü için bahar da mayıs ayının sonunda geldi. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda Sarıkamış'ın en güzel çiçeklerinden sarıdudak, ters laleler açtı, ağırlıklı olarak onların fotoğrafını çekmeye geldik.' dedi.<br></p>
4
/
10

Yörede amatör fotoğrafçılık yapan Semih Yılmaz, doğada fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini ifade ederek, 'Sarıkamış'ta kış uzun sürdüğü için bahar da mayıs ayının sonunda geldi. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda Sarıkamış'ın en güzel çiçeklerinden sarıdudak, ters laleler açtı, ağırlıklı olarak onların fotoğrafını çekmeye geldik.' dedi.

<p><br></p>
5
/
10


6
/
10

7
/
10

8
/
10

9
/
10

10
/
10

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.