10 / 19



Bazı mühendis arkadaşlarımız bizi odaya kilitleyin. Bitirene kadar da çıkarmayın diyenler oldu. Bu solunum cihazı dendiğinde basit bir cihaz değil. Bilgisayar kontrollü cihaz ve binlerce satır yazılım var. Bütün bunlar en kritik bileşenlere kadar yerli olarak yapıldı.