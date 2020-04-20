Türkiye'deki Koronavirüs salgınını önleme çalışmalarında sevindiren bir haber geldi. Yerli solunum cihazı Biyosis (Biyovent) bugün tanıtıldı. Bakan Koca'nın açıkladığı yerli solunum cihazının özellikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yerli solunum cihazını kimler üretti? İşte detaylar...
Türkiye, yerli solunum cihazını tanıttı. Şu an 100 tane üretilen yerli solunum cihazının Mayıs ayında 5000 adet üretilmesi planlanıyor. Biyosis, yerli solunum cihazının yapımındaki firmalardan birinin adı. Yerli solunum cihazının adı ise Biyovent. İşte yerli solunum cihazının (Biyovent) özellikleri...
Türkiye, koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacak diyen Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen yerli Biyosis (Biyovent) solunum cihazı üretildi.
BİYOSİS-BİYOVENT NEDİR?
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtımı yapılan yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Biosis ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Varank, yaptığı açıklamada 'Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur.
YERLİ SOLUNUM CİHAZINI KİMLER ÜRETTİ?
Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir.
MAYIS AYINDA 5 BİN ADET HAZIR
Çünkü dışarıdan temin edemiyorduk. İyi ki de edememişiz. Şuan hastalarımızda çalışıyor. 100 tane üretildi. Mayıs ayı ile bu sayıyı 5 bine çıkarmış olacağız. 5 bin adet üretmiş olacağız.
Gece gündüz çalışılarak bu sonuç ortaya çıktı.
Dünyada eşi benzeri görülmeyecek şekilde bu kadar cihazı üretip teslim ettik.Yüksek tempoda milli seferberlik ruhuyla yapıldı diyebiliriz.
Bazı mühendis arkadaşlarımız bizi odaya kilitleyin. Bitirene kadar da çıkarmayın diyenler oldu. Bu solunum cihazı dendiğinde basit bir cihaz değil. Bilgisayar kontrollü cihaz ve binlerce satır yazılım var. Bütün bunlar en kritik bileşenlere kadar yerli olarak yapıldı.
BİYOVENT'İN ÖZELLİKLERİ
Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlanmış ve imal edilmiştir.
Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretilmiştir.
5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlanmıştır.
BİYOVENT'İN ÖZELLİKLERİ
1. Milisaniyeler içerisinde tepki verir
2. Biyovent Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi(HFOT) modlarına sahiptir.
3. Biyovent entegre nebülizör sistemine sahiptir.
4. Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.
5. Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: BasınçHacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri
6. Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.