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Dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın destekleri ile düşük bir bütçe ile gerçekleştirildi. HGK Projesi kapsamında ‘Isıl Pil’ teknolojisi de milli imkanlar ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.