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'Tarımsal sulamadaki sıkıntılarımızdan dolayı çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Yenilikleri Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında kent genelinde 'Sütünüz Tatlansın, Etiniz Katlansın Projesini' yaptık. 2 çiftçimize deneme amaçlı 10 dekara süt otu bitkisi ektirdik. Süt otu enerji verimi ve protein oranı yüksek bir bitki. Sulama ihtiyacı fazla olmayan, yağmur yağmadığında bir kez sulamayla hasat edilebilen bir ürün. Hayvanlarda hem süt verimini hem de et verimini artırıyor. Amacımız çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı oluşturmak.'