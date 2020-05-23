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Bin yataklı olarak planlanan ve koronavirüs salgınından sonra da aktif bir şekilde hizmet verecek olan hastane inşaatında 8 Nisan'dan bu yana çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.