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Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler büyüledi

Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler büyüledi
4 Mayıs 2024 Cumartesi

Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi...

<p>Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.</p>
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Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

<p>İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgede görsel şölen sunuyor.</p>
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İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgede görsel şölen sunuyor.

<p>Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.</p>
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Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

<p>Yoldan geçenler araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor.</p>
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Yoldan geçenler araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor.

<p>Fotoğraf tutkunları da gelincik tarlalarına gelerek bu anları ölümsüzleştiriyor.</p>
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Fotoğraf tutkunları da gelincik tarlalarına gelerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

<p>Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.</p>
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

<p>Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle öne çıktığını kaydetti.</p>
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Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle öne çıktığını kaydetti.

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