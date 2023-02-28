2022 FIFA En İyiler (The Best) ödül töreni bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.
Düzenlenen organizasyonda yılın en iyileri ödüllerini aldı.
FIFA Yılın En İyi Kalecisi Ödülü, Emiliano Martinez'in oldu.
FIFA Yılın Kadın Kalecisi ödülünün sahibi Mary Earps oldu.
FIFA Puskas Yılın En İyi Golü ödülünü, Polonyalı ampute futbolcu Marcin Oleksy kazandı.
FIFA Yılın Kadın Teknik Direktörü ödülünün sahibi Sarina Wiegman oldu.
FIFA Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi Lionel Scaloni oldu.
Yılın en iyi taraftarı Arjantinli taraftarlar seçildi.
FIFA Yılın Fair-Play ödülü Luka Lochoshvili'nin oldu.
The Best Kadınlar Yılın 11'i: Endler, Bronze, Williamson, Renard, Leon, Alexia Putellas, Walsh, Oberdorf, Alex Morgan, Mead, Sam Kerr.
The Best Erkekler Yılın 11'i: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappe, Benzema, Haaland.
Yılın Kadın Futbolcusu ödülünün sahibi Alexia Putellas oldu.
Yılın Erkek Futbolcusu ödülünün sahibi Lionel Messi oldu.