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Polen hasadından memnun olduklarını ifade eden Kurt, 'Yeni tip koronavirüs sebebi ile arı ürünlerine, özellikle de polene olan talep artmaya başladı. Arıcılarımız sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile özel izinlerle polen toplamaya devam ettiler.' dedi.