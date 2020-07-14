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Yılın transferi! 'Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı'

Yılın transferi! 'Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı'
14 Temmuz 2020 Salı

Beşiktaş ile gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

<p>AsistAnaliz yorumcusu Kartal Yiğit, flaş bir iddia ortaya attı. Yiğit, Beşiktaş’ın milli oyuncusu<b> Dorukhan Toköz’ün Fenerbahçe’yle anlaştığını duyurdu.</b></p>
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AsistAnaliz yorumcusu Kartal Yiğit, flaş bir iddia ortaya attı. Yiğit, Beşiktaş’ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz’ün Fenerbahçe’yle anlaştığını duyurdu.

<p>Kartal Yiğit, Dorukhan Toköz’le ilgili olarak şunları söyledi:</p>
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Kartal Yiğit, Dorukhan Toköz’le ilgili olarak şunları söyledi:

<p>'Büyük ihtimal Dorukhan sözleşme uzatmıyor.'</p>
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'Büyük ihtimal Dorukhan sözleşme uzatmıyor.'

<p>'Önümüzdeki sezon <b>Dorukhan’ın Fenerbahçe’de oynama ihtimali çok yüksek.</b> El sıkıştı diye duydum.' </p>
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'Önümüzdeki sezon Dorukhan’ın Fenerbahçe’de oynama ihtimali çok yüksek. El sıkıştı diye duydum.' 

<p>'Hatta kadroya alınmama sebeplerinden biri de bunlardan biri diye biliyorum.' </p>
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'Hatta kadroya alınmama sebeplerinden biri de bunlardan biri diye biliyorum.' 

<p>'Şu an hiçbir sakatlığı yok. Benim duyduğum o.'</p>
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'Şu an hiçbir sakatlığı yok. Benim duyduğum o.'

<p>Nevzat Dindar da Dorukhan’a Galatasaray’ın da bir ilgisi olduğunu belirterek şu iddiada bulundu: </p>
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Nevzat Dindar da Dorukhan’a Galatasaray’ın da bir ilgisi olduğunu belirterek şu iddiada bulundu: 

<p>“Ben çok net olarak biliyorum ki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dorukhan’ı kadroda görmek istiyor.”</p>
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“Ben çok net olarak biliyorum ki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dorukhan’ı kadroda görmek istiyor.”

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