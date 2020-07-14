AsistAnaliz yorumcusu Kartal Yiğit, flaş bir iddia ortaya attı. Yiğit, Beşiktaş’ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz’ün Fenerbahçe’yle anlaştığını duyurdu.
Kartal Yiğit, Dorukhan Toköz’le ilgili olarak şunları söyledi:
'Büyük ihtimal Dorukhan sözleşme uzatmıyor.'
'Önümüzdeki sezon Dorukhan’ın Fenerbahçe’de oynama ihtimali çok yüksek. El sıkıştı diye duydum.'
'Hatta kadroya alınmama sebeplerinden biri de bunlardan biri diye biliyorum.'
'Şu an hiçbir sakatlığı yok. Benim duyduğum o.'
Nevzat Dindar da Dorukhan’a Galatasaray’ın da bir ilgisi olduğunu belirterek şu iddiada bulundu:
“Ben çok net olarak biliyorum ki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dorukhan’ı kadroda görmek istiyor.”