Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.
Lige istediği girişi yapamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 2 haftada Denizlispor ve Yeni Malatyaspor takımlarını mağlup ederek moral buldu.
Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın başlarında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nouha Dicko, kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası yerde kalırken, ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.
Müsabakanın 45. dakikasında Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce sayılmadı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına karar verildi ve ev sahibi Mirallas ile öne geçti.
Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Kasım 2019'dan (Antep formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a attı.
Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında yine Beşiktaş savunma arkasına gönderilen uzun topa bu kez Muhammet Demir hareketlenirken, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kaleci Ersin'i direkt kırmızı kartla ihraç etti.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN BU YANA İLK KEZ...
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Ekim 2007'den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu.
Kırmızı kartın ardından Beşiktaş cephesinde itirazlar yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın hakemine 'Hocam faul bile yok, ne kırmızı ya?' sözleriyle tepki gösterdi.
Rumen teknik adam, 3-1'lik galibiyetin ardından Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere 'Sus' işareti yapınca, Siyah Beyazlı ekip taraftarları tarafından topa tutuldu.
Hatırlanacağı üzere Sumudica, Trabzonspor beraberliğinin ardından saha kenarında göbek atmıştı.
Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.
Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı