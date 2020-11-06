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  • Yine Sumudica yine olay! Sergen Yalçın'ı çıldırttı, 90+8'de Beşiktaş yönetimine 'sus' işareti...

Yine Sumudica yine olay! Sergen Yalçın'ı çıldırttı, 90+8'de Beşiktaş yönetimine 'sus' işareti...

Yine Sumudica yine olay! Sergen Yalçın'ı çıldırttı, 90+8'de Beşiktaş yönetimine 'sus' işareti...
06 Kasım 2020 Cuma

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in attığı golün ardından gol sevinci yaşarken kartal hareketi ve Beşiktaş yöneticilerinin olduğu bölüme 'sus' işareti yaptı.

<p>Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.</p>
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.

<p>Lige istediği girişi yapamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 2 haftada Denizlispor ve Yeni Malatyaspor takımlarını mağlup ederek moral buldu.</p>
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Lige istediği girişi yapamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 2 haftada Denizlispor ve Yeni Malatyaspor takımlarını mağlup ederek moral buldu.

<p>Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.</p>
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Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

<p>Müsabakanın başlarında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nouha Dicko, kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası yerde kalırken, ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.</p>
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Müsabakanın başlarında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nouha Dicko, kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası yerde kalırken, ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

<p>Müsabakanın 45. dakikasında Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce sayılmadı.</p>
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Müsabakanın 45. dakikasında Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce sayılmadı.

<p>VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına karar verildi ve ev sahibi Mirallas ile öne geçti.</p>
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VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına karar verildi ve ev sahibi Mirallas ile öne geçti.

<p>Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Kasım 2019'dan (Antep formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a attı.</p>
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Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Kasım 2019'dan (Antep formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a attı.

<p>Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında yine Beşiktaş savunma arkasına gönderilen uzun topa bu kez Muhammet Demir hareketlenirken, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.<br></p>
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Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında yine Beşiktaş savunma arkasına gönderilen uzun topa bu kez Muhammet Demir hareketlenirken, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

<p>Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kaleci Ersin'i direkt kırmızı kartla ihraç etti.<br></p>
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Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kaleci Ersin'i direkt kırmızı kartla ihraç etti.

<p><b>RÜŞTÜ REÇBER'DEN BU YANA İLK KEZ... </b></p><p>Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Ekim 2007'den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu.</p>
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RÜŞTÜ REÇBER'DEN BU YANA İLK KEZ...

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Ekim 2007'den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

<p>Kırmızı kartın ardından Beşiktaş cephesinde itirazlar yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın hakemine 'Hocam faul bile yok, ne kırmızı ya?' sözleriyle tepki gösterdi.</p>
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Kırmızı kartın ardından Beşiktaş cephesinde itirazlar yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın hakemine 'Hocam faul bile yok, ne kırmızı ya?' sözleriyle tepki gösterdi.

<p>Rumen teknik adam, 3-1'lik galibiyetin ardından Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere 'Sus' işareti yapınca, Siyah Beyazlı ekip taraftarları tarafından topa tutuldu.</p>
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Rumen teknik adam, 3-1'lik galibiyetin ardından Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere 'Sus' işareti yapınca, Siyah Beyazlı ekip taraftarları tarafından topa tutuldu.

<p>Hatırlanacağı üzere Sumudica, Trabzonspor beraberliğinin ardından saha kenarında göbek atmıştı.</p>
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Hatırlanacağı üzere Sumudica, Trabzonspor beraberliğinin ardından saha kenarında göbek atmıştı.

<p>Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.</p>
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Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.

<p>Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı</p>
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Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı

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