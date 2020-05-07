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'Son dönemde hem hasta sayımız hem de hastaneye başvuran pozitifli vaka sayımız azaldı. Yoğun bakım çalışanları her zaman her şeye hazırlıklıdır, yeri geliyor hastanın solunum desteği yeri geliyor hastanın eli, kolu, ayağı biz oluyoruz. Yine hazırlıklıydık ama bu kez bilmediğimiz bir düşman vardı karşımızda savaştıkça alıştık ve şu anda biz bu savaşı kazanıyoruz. Ama bizim bu savaşı kazanmamızdaki en önemli destekçi gizli kahramanlar, evde kalan Türk halkı olacak. Onlar da evde kalmaya devam etsinler ki; biz bu savaşı kazanalım.'