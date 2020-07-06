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Mezarlıktaki bir başka ilginç bulgu ise, yan yana yerleştirilmiş dört çocuğun bulunmasıydı. Hepsi birbirine yakın yerleştirilmişti ama birbirlerinin üstünde değillerdi. Kafaları aynı yönde bir tarafa yaslanıyordu. Grubun kenarındaki dördüncü çocuk diğerlerinden çok daha gençti.