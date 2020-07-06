Yunanistan'dan Litvanya'ya uzanan bir yol projesi için yapılan kazı çalışmasında işçiler tesadüfen insan kemiklerine rastladı.
İşçilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından arkeologlar bölgede bir kazı çalışmasına başladı.
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda 155 kişinin iskeleti ortaya çıktı.
Buranın 16. yüzyıl sonlarından kalma bir mezarlık alanı olduğu keşfedildi.
AĞIZLARINDA SİKKELERLE GÖMÜLMÜŞLER
İskeletlerin en az yüzde 70'i çocuklara ait olduğu ortaya çıktı. Ölülerin çoğunun ağızlarında madeni paralarla gömüldüğü gözlendi.
Uzmanlar bu madeni paraların, Hıristiyanlık öncesi inancın bir parçası olduğunu belirtiyor.
İnanışa göre sikkeler, Styx nehri (Cehennem Nehri) üzerinde kayıkçılık yaparak ölenlerin ruhlarını ölüler dünyasına götüren Kharon'a ödeme ya da rüşvet olarak verildiğine inanılıyordu.
Kharon, Yunan mitolojisine göre, ölüleri yeraltı diyarına para karşılığında taşıyan gizemli bir kayıkçıydı. Bu sebeple ölülerin gömülmeden önce ağızlarına sikkeler konulurdu.
İskeletlerin sırtları yerde ve elleri yanlara yerleştirilmişti . Arkeologlar bazılarının ağızlarında hala madeni paralar olduğunu görünce çok şaşırdılar
Keşif, hem yazılı kayıtlara hem de 16. yüzyılın sonlarından kalma bir ‘çocuk mezarlığının’ olduğuna dair efsanelerle örtüşüyordu.
Mezarlıktaki bir başka ilginç bulgu ise, yan yana yerleştirilmiş dört çocuğun bulunmasıydı. Hepsi birbirine yakın yerleştirilmişti ama birbirlerinin üstünde değillerdi. Kafaları aynı yönde bir tarafa yaslanıyordu. Grubun kenarındaki dördüncü çocuk diğerlerinden çok daha gençti.
Sikkeler iskeletler arasında bulunan tek eşyaydı. Bu sebeple araştırmacılar, mezar alanının bölgedeki yoksul bireyler tarafından kullanıldığını öne sürüyor.
Daily Mail’in haberine göre, bulunan sikkeler, 1587’den 1632’ye kadar Polonya kralı olan Sigismund III Vasa zamanında basılmıştı. Ayrıca, II. John Casimir’in 1648’den 1668’e kadar hükümdarlığı sırasında boratynki olarak bilinen sikkeler de bulundu.
Bununla birlikte, cesetlerin çukurlara atılan bir toplu mezar olmadığı, iskeletlerin dikkatlice gömüldüğünü ve o tarihte bölge sakinlerinin bildiği bir Katolik kilisesi mezarı olduğu belirtildi.