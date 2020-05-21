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  • Yollarda bereketli hasadın yoğunluğu sürüyor... Çay üreticisinin seyahat izni ikinci gününde

Yollarda bereketli hasadın yoğunluğu sürüyor... Çay üreticisinin seyahat izni ikinci gününde

Yollarda bereketli hasadın yoğunluğu sürüyor... Çay üreticisinin seyahat izni ikinci gününde
21 Mayıs 2020 Perşembe

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılarak şehirler arası yolculuk izni verilen çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. İşte Koronavirüs seyahat yasaklarının devam ettiği günlerde çay üreticilerinin oluşturduğu ve eski günleri hatırlatan tatlı yoğunluk…

<p>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. </p>
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Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. 

<p>İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. </p>
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İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 

<p><b>ŞEHİR GİRİŞLERİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. </p>
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ŞEHİR GİRİŞLERİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI


Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. 

<p>Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi.</p>
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Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi.

<p>İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.<br></p>
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İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

<p>Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. </p>
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Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. 

<p><b>ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. </p>
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ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR


Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. 

<p>Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.</p>
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Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.

<p><b>ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. </p>
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ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR


Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. 

<p>Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.</p>
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Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.

<p><b>'İZİN ÇIKINCA YOLA KOYULDUK'<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Kırıkkale'den Rize'ye gelen Pakize Topal, 'Kırklareli'nden geliyoruz. İzinler çıkınca hemen yola koyulduk. Dün saat 15'te çıktık yola, güzel bir yolculuk oldu. Karantinanın ardından şimdi çoluk çocuk hepimiz çaylıkta olacağız' dedi.</p>
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'İZİN ÇIKINCA YOLA KOYULDUK'


Kırıkkale'den Rize'ye gelen Pakize Topal, 'Kırklareli'nden geliyoruz. İzinler çıkınca hemen yola koyulduk. Dün saat 15'te çıktık yola, güzel bir yolculuk oldu. Karantinanın ardından şimdi çoluk çocuk hepimiz çaylıkta olacağız' dedi.

<p>Yollarda denetimlerin olduğunu anlatan Servet Tüfekçi'Annenizi bırakmak için geldik, geriye döneceğiz. Her yerde çevirme vardı, hepsini geçtik, Rize'ye ulaştık' diye konuştu.</p>
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Yollarda denetimlerin olduğunu anlatan Servet Tüfekçi'Annenizi bırakmak için geldik, geriye döneceğiz. Her yerde çevirme vardı, hepsini geçtik, Rize'ye ulaştık' diye konuştu.

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<p><b>OTOGARLARDA YOĞUNLUK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Büyükşehirlerden otobüslerle gelen çay üreticileri, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. </p>
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OTOGARLARDA YOĞUNLUK


Büyükşehirlerden otobüslerle gelen çay üreticileri, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. 

<p>Rize otogarında yüklerini otobüslerden indirenler, kalacakları köydeki evlerine hareket etti. </p>
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Rize otogarında yüklerini otobüslerden indirenler, kalacakları köydeki evlerine hareket etti. 

<p>İstanbul'dan Rize'ye gelen Neriman Tozkoparan 'Kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bu yasaklar çıkınca memlekete bu yıl gelemeyeceğim diye düşündüm. Geldik şükürler olsun, cennete geldik' derken, Zahide Kopuz da 'Kışın İzmir'deydim, yasaklara takılınca gelemedik bu zamana kaldı. Memleketime kavuştum çok mutluyum' dedi.</p>
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İstanbul'dan Rize'ye gelen Neriman Tozkoparan 'Kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bu yasaklar çıkınca memlekete bu yıl gelemeyeceğim diye düşündüm. Geldik şükürler olsun, cennete geldik' derken, Zahide Kopuz da 'Kışın İzmir'deydim, yasaklara takılınca gelemedik bu zamana kaldı. Memleketime kavuştum çok mutluyum' dedi.

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