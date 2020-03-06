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Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
06 Mart 2020 Cuma
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafınan dövülerek elbiseleri çıkartıldı.
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Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi.
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Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.
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Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.
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Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.
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Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti.
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Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
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