İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1056
  • EURO
    6,9161
  • ALTIN
    328.118
  • BIST100
    109464
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
06 Mart 2020 Cuma

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafınan dövülerek elbiseleri çıkartıldı.

Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi.
1
/
21

Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi.

Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.
2
/
21

Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.
3
/
21

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.
4
/
21

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti.
5
/
21

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti.

Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
6
/
21

Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

7
/
21

8
/
21

9
/
21

10
/
21

11
/
21

12
/
21

13
/
21

14
/
21

15
/
21

16
/
21

17
/
21

18
/
21

19
/
21

20
/
21

21
/
21

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.