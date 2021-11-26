UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.
Yunan basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklardan bazıları...
TOVIMA
'Tiquinho'nun 90. dakikadaki golü Karaiskakis'i ateşe verdi'
NOVASPORTS
'Kurtarıcı Tiquinho ile tur geldi'
ONSPORTS
'Faliro'da 'kırmızı ve beyazın' zaferi'
ATHENS MAGAZINE
'Olympiakos için Kurtarıcı Tiquinho! Fenerbahçe'yi evine yolladı'
PENTAPOSTAGMA
'90. dakikada atılan golle Türklere karşı efsanevi eleme'