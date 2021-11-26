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Yunan basını zafer sarhoşu! 'Fenerbahçe'yi evine yolladı'

Yunan basını zafer sarhoşu! 'Fenerbahçe'yi evine yolladı'
26 Kasım 2021 Cuma

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Tiquinho kaydetti. Yunan basını bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı.

<p>UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.</p>
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

<p>Yunan basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklardan bazıları...</p>
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Yunan basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklardan bazıları...

<p><b>TOVIMA</b></p><p><br></p><p>'Tiquinho'nun 90. dakikadaki golü Karaiskakis'i ateşe verdi'</p>
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TOVIMA


'Tiquinho'nun 90. dakikadaki golü Karaiskakis'i ateşe verdi'

<p><b>NOVASPORTS</b></p><p><br></p><p>'Kurtarıcı Tiquinho ile tur geldi'</p>
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NOVASPORTS


'Kurtarıcı Tiquinho ile tur geldi'

<p><b>ONSPORTS</b></p><p><br></p><p>'Faliro'da 'kırmızı ve beyazın' zaferi'</p>
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ONSPORTS


'Faliro'da 'kırmızı ve beyazın' zaferi'

<p><b>ATHENS MAGAZINE</b></p><p><br></p><p>'Olympiakos için Kurtarıcı Tiquinho! Fenerbahçe'yi evine yolladı'</p>
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ATHENS MAGAZINE


'Olympiakos için Kurtarıcı Tiquinho! Fenerbahçe'yi evine yolladı'

<p><span ><b>PENTAPOSTAGMA</b></span><br></p><p><br></p><p>'90. dakikada atılan golle Türklere karşı efsanevi eleme'</p>
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PENTAPOSTAGMA


'90. dakikada atılan golle Türklere karşı efsanevi eleme'

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