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  • Yunan Başkan'dan Beşiktaş maçı öncesi ortamı geren sözler! 'Tüm Yunanistan için...'

Yunan Başkan'dan Beşiktaş maçı öncesi ortamı geren sözler! 'Tüm Yunanistan için...'

Yunan Başkan'dan Beşiktaş maçı öncesi ortamı geren sözler! 'Tüm Yunanistan için...'
16 Ağustos 2020 Pazar

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PAOK maçından önce flaş açıklamalar geldi.

<p>Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya gelecek. </p>
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya gelecek. 

<p>Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan takım, tur atlayacak.</p>
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Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan takım, tur atlayacak.

<p>Kritik maç öncesi Yunanistan'dan Türkiye aleyhine açıklamalar tepki çekiyor...</p>
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Kritik maç öncesi Yunanistan'dan Türkiye aleyhine açıklamalar tepki çekiyor...

<p>Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Yunanistan'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da kendisini gösteriyor.</p>
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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Yunanistan'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da kendisini gösteriyor.

<p>PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullandı.</p>
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PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

<p>Yazılı bir mesaj yayınlayan Savidis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan siyasi olayların ardından oyuncularından Beşiktaş maçı için <b>ekstra motive</b> olmalarını istedi.</p>
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Yazılı bir mesaj yayınlayan Savidis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan siyasi olayların ardından oyuncularından Beşiktaş maçı için ekstra motive olmalarını istedi.

<p>Savidis, futbolcularına şöyle seslendi; 'Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız.</p>
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Savidis, futbolcularına şöyle seslendi; 'Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız.

<p>Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve<b> günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor.</b></p>
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Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor.

<p>Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; <b>PAOK, tüm Yunanistan'ı</b> temsil ediyor'<br></p>
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Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor'

<p>UEFA, futbola siyasetin karışmasına sert tepki gösteriyor. </p>
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UEFA, futbola siyasetin karışmasına sert tepki gösteriyor. 

<p>UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.</p>
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UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.

<p>İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydediliyor.</p>
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İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydediliyor.

<p>Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.</p>
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

<p>Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de PAOK ile karşılaşacak.</p>
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Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de PAOK ile karşılaşacak.

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