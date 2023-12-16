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'BİR ŞEYLERİ DOĞRU YAPMIŞIM'





Türk taraftarların Letonya maçında ve genel olarak kendisine olan desteğini değerlendiren başarılı kanat oyuncusu, 'Bu benim için başka bir motivasyon kaynağı. Taraftarlar inanılmazdı. Bildiğiniz gibi çok küçük yaşlardan itibaren Galatasaray'da oynadım ve Adana Demirspor'da da iki yıl geçirdim. Bir şeyleri doğru yapmış olmalıyım ki beni hala seviyorlar, hala destekliyorlar. Arda Turan gibi bir Türk oyuncunun altyapıdan çıkıp Avrupa'da oynaması da önemli ve Galatasaray'da bunu başaran başkaları da var. Onlardan biri olduğum için mutluyum. Taraftarların desteğini almak çok önemli' dedi.