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Çığda şehit olan jandarma astsubay çavuş Fatih Karagöz, jandarma uzman çavuşlar Muammer Keskin, Oğuzhan Ulaş Avcı ve Özen Akçam, uzman onbaşılar Tarkan Karaca, Ramazan Süslü, Mesut Deniz, Osman Karaca ve Cihat Erat'ın aileleri, çocuklarının görev yaptığı birlikler ile şehit düştükleri çığ noktasını görmek istedi.