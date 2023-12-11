15 / 25



'Gaz türbini 4 hareketli, 4 sabit kanattan ve bunlara bağlı yanma odaları ile gaz geçiş parçalarından oluşuyor. Biz bu bakımlarda parçaların değişimini yapıyoruz. Her bir parçanın eş değer işletme saati var. Bu parçalar 12 bin saatte periyodik olarak kontrol ediliyor. Şu anki bakım 48 bin saatte bir yapılan bakım. Bu parçaların değişimi yapılarak bakım tamamlanıyor. Böyle bir bakımı 100 bin avroya tamamlayacağız. Elektrik enerjisi üretiminde devamlılık çok önemli. Şebekeye kesintisiz elektrik vermek için böyle bakımlara önem veriyoruz. Sürdürülebilir enerji için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz.'