Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Marmaris ilçesinin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, tüm cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.
Adana'da Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.
Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de 'Evde kal' uyarısına büyük oranda riayet edildi.
Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde sessizlik hakim oldu.
Denizin renginin turkuaza dönmesi güzel görüntü oluşturdu.
Balıkesir'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sakinlik oluştu.
Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı gibi işlek noktalar tenha kaldı.
Siirt'te de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kırşehir'de 'evde kal' çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı.
Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.
Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.