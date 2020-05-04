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Yurt genelinde meydanlar boş kaldı

Yurt genelinde meydanlar boş kaldı
04 Mayıs 2020 Pazartesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

<p>Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.</p>
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Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

<p>Marmaris ilçesinin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, tüm cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.</p>
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Marmaris ilçesinin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, tüm cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

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<p>Adana'da Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.</p>
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Adana'da Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

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<p>Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de 'Evde kal' uyarısına büyük oranda riayet edildi. <br></p>
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Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de 'Evde kal' uyarısına büyük oranda riayet edildi. 

<p>Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde sessizlik hakim oldu.</p>
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Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde sessizlik hakim oldu.

<p>Denizin renginin turkuaza dönmesi güzel görüntü oluşturdu.</p>
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Denizin renginin turkuaza dönmesi güzel görüntü oluşturdu.

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<p>Balıkesir'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.</p>
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Balıkesir'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

<p> Kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sakinlik oluştu.</p>
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 Kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sakinlik oluştu.

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<p>Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı gibi işlek noktalar tenha kaldı.</p>
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Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı gibi işlek noktalar tenha kaldı.

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<p>Siirt'te de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.</p>
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Siirt'te de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.

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<p>Kırşehir'de 'evde kal' çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı.</p>
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Kırşehir'de 'evde kal' çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı.

<p>Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.</p>
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Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

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<p> Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.</p>
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 Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.

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<p> Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.</p>
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 Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanının boş kaldığı gözlendi.

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