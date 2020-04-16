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Her ürettikleri maskede tarifi imkansız bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan K.A, 'Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkımızın olması için çalışıyoruz. Bu devlete olan borcumuzdur. Şimdi yaşlılarımız için çalışıyoruz. En kısa zamanda onlara da hediyelerimizi ulaştıracağız.' diye konuştu.