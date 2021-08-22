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Yusuf Demir'den Barcelona formasıyla tarihi başarı

Yusuf Demir'den Barcelona formasıyla tarihi başarı
22 Ağustos 2021 Pazar

18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

<p>İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 2. haftasında <b>Barcelona </b>deplasmanda <b>Athletic Bilbao</b> ile 1-1 berabere kaldı.</p>
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun 2. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

<p>İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın 50. dakikasında Athletic Bilbao, <b>İnigo Martinez</b>'in golüyle 1-0 öne geçti.</p>
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İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın 50. dakikasında Athletic Bilbao, İnigo Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

<p>İyi bir mücadele gösteren ev sahibi takımın defanstaki tek hatasını iyi değerlendiren Barcelona 75. dakikada <b>Memphis Depay</b> ile skora eşitliği getirdi.</p>
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İyi bir mücadele gösteren ev sahibi takımın defanstaki tek hatasını iyi değerlendiren Barcelona 75. dakikada Memphis Depay ile skora eşitliği getirdi.

<p>Barcelona'dan <b>Eric Garcia </b>uzatma dakikalarında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gördü.</p>
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Barcelona'dan Eric Garcia uzatma dakikalarında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gördü.

<p>Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.</p>
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Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

<p>Diğer yandan Barcelona'nın yeni transferi olan, 18 yaşındaki Türk uyruklu Avusturya vatandaşı <b>Yusuf Demir,</b> 62. dakikada Martin Braithwaite'nin yerine oyuna girdi.</p>
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Diğer yandan Barcelona'nın yeni transferi olan, 18 yaşındaki Türk uyruklu Avusturya vatandaşı Yusuf Demir, 62. dakikada Martin Braithwaite'nin yerine oyuna girdi.

<p>18 yaşındaki Yusuf Demir, <b>Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu</b> oldu.</p>
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18 yaşındaki Yusuf Demir, Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

<p>Barcelona puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla lider durumda bulunurken, Athletic Bilbao ise puanını 2 yaptı.</p>
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Barcelona puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla lider durumda bulunurken, Athletic Bilbao ise puanını 2 yaptı.

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