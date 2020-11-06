UEFA Avrupa Ligi H grubunda Milan ile Lille karşılaştı ve maça Yusuf Yazıcı damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Yusuf Yazıcı, 22. dakikadaki penaltı golünden önce de faule maruz kalan oyuncu olmuştu.
Bu sonuçla birlikte Lille puanını 7'ye yükseltti ve grup liderliğini Milan'dan aldı.
Milan ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.
Lille ile Milan, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 26 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.
YUSUF YAZICI: 3 MAÇ 6 GOL
Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Milan karşısında hat-trick yaparak maçın adamı oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Sparta Prag'a da hat-trick yapan 23 yaşındaki oyuncu, 3 maç sonunda toplam gol sayısını 6'ya çıkarttı.
RIVALDO SONRASI İLK KEZ
Zorlu Milan deplasmanında Milan'a karşı hat-trick yapan son oyuncu Rivaldo'ydu.
Yusuf Yazıcı, 2000-2001 sezonunda Milan ağlarını 3 kez sarsan Brezilyalı'dan tam 19 sene sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk isim oldu.
Karşılaşmada Lille'den Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise, 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarının başında Krunic'in yerine oyuna girdi.
MILAN 24 MAÇ SONRA YENİLDİ
Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı.
Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular
6 - Yusuf Yazıcı
4 - Paco Alcacer
4 - Darwin Nunez
4 - Michael Liendl
4 - Elton Acolatse
4 - Mıkael Ishak
Maçtan kareler...