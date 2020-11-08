İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Yusuf Yazıcı verdi Burak Yılmaz attı! Burak Yılmaz 2011'den sonra Fransa'da bir ilki gerçekleştirdi

Yusuf Yazıcı verdi Burak Yılmaz attı! Burak Yılmaz 2011'den sonra Fransa'da bir ilki gerçekleştirdi

Yusuf Yazıcı verdi Burak Yılmaz attı! Burak Yılmaz 2011'den sonra Fransa'da bir ilki gerçekleştirdi
08 Kasım 2020 Pazar

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi.

<p>Francis Le Ble Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brest 3-2 kazandı ve Lille'in yenilmezlik serisi sona erdi.</p>
1
/
15

Francis Le Ble Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brest 3-2 kazandı ve Lille'in yenilmezlik serisi sona erdi.

<p>Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brest, 15. dakikada Pierre-Gabriel, 19. dakikada Perraud ve 42. dakikada Cordona ile 3 farklı üstünlüğü yakaladı.</p>
2
/
15

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brest, 15. dakikada Pierre-Gabriel, 19. dakikada Perraud ve 42. dakikada Cordona ile 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

<p>Milli yıldızımız Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi, 57. dakikada attığı golle de takımını umutlandırdı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.</p>
3
/
15

Milli yıldızımız Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi, 57. dakikada attığı golle de takımını umutlandırdı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

<p><b>EDEN HAZARD'DAN SONRA BİR İLK</b></p>
4
/
15

EDEN HAZARD'DAN SONRA BİR İLK

<p>Burak Yılmaz, bu gollerle birlikte Ligue 1'de 10 maçta 6. kez ağları sarstı ve 2 de asistle birlikte harika bir performansa ulaşmış oldu. </p>
5
/
15

Burak Yılmaz, bu gollerle birlikte Ligue 1'de 10 maçta 6. kez ağları sarstı ve 2 de asistle birlikte harika bir performansa ulaşmış oldu. 

<p>Öte yandan tecrübeli oyuncu, Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu oldu.</p>
6
/
15

Öte yandan tecrübeli oyuncu, Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu oldu.

<p>Lille'de Mehmet Zeki Çelik'in kart cezalısı olduğu için oynamadığı maçta Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de başladı ve Burak Yılmaz'ın attığı golün asistini yaparken, 66. dakikada yerini David'e bıraktı.</p>
7
/
15

Lille'de Mehmet Zeki Çelik'in kart cezalısı olduğu için oynamadığı maçta Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de başladı ve Burak Yılmaz'ın attığı golün asistini yaparken, 66. dakikada yerini David'e bıraktı.

<p>5 galibiyet ve 4 beraberlikle Lille, lider PSG'nin 5 puan gerisinde 2. sırada kalırken, Brest ise 12 puana yükseldi. </p>
8
/
15

5 galibiyet ve 4 beraberlikle Lille, lider PSG'nin 5 puan gerisinde 2. sırada kalırken, Brest ise 12 puana yükseldi. 

<p>Ligue 1'de milli aranın ardından Lille evinde Lorient'i konuk edecek, Brest ise evinde St. Etienne ile karşılaşacak.</p>
9
/
15

Ligue 1'de milli aranın ardından Lille evinde Lorient'i konuk edecek, Brest ise evinde St. Etienne ile karşılaşacak.

<p>Lille'in Burak Yılmaz'ın golünde sonraki palaşımı</p>
10
/
15

Lille'in Burak Yılmaz'ın golünde sonraki palaşımı

<p> Burak Yılmaz'ın iki golü galibiyet için yeterli olmadı.</p>
11
/
15

 Burak Yılmaz'ın iki golü galibiyet için yeterli olmadı.

<p>Brest'e 3-2 kaybeden Lille bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu.</p>
12
/
15

Brest'e 3-2 kaybeden Lille bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu.

<p>Karşılaşmadan kareler...</p>
13
/
15

Karşılaşmadan kareler...

14
/
15

15
/
15

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.