Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, bir dönem Trabzonspor'da beraber oynadığı Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Abdülkadir'in Barcelona'da oynama ihtimali hakkında konuşan Yazıcı çarpıcı ifadeler kullandı. 23 yaşındaki oyuncu Ligue 1'in iptal edilme kararı hakkında da konuştu
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı, Radyospor'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İsmi Barcelona ile anılan Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ün 3-4 yıl içinde İspanyol devine gidebileceğini söyleyen milli yıldız, Abdülkadir'le birlikte Barça'da oynamanın hayallerini kuruyor...
'BELKİ DE TAKIM ARKADAŞI OLURUZ'
Abdülkadir'in hayali hiç uzak değil. Çok yetenekli bir oyuncu. Onunla sürekli konuşuyoruz. Bence fazla değil 3-4 yıl içerisinde Barcelona'da oynayabilir. Belki de takım arkadaşı oluruz bu işler hiç belli olmaz.
'LIGUE 1'İN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARAR'
Şu anda Trabzon'dayım. Her şey yolunda. Az kaldı. Umarım bu süreci atlatacağız. Benim için Ligue 1'in iptal kararı sürpriz oldu. Aslında geri dönecektim ancak iptal kararından sonra burada kaldım. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum çünkü orada işler rayından çıktı.
'İTİRAZIMIZ VAR'
Bizim burada haklı bir itirazımız var. 3. sıradaki takımla aramızda 1 puan fark vardı. Eğer 3. olsak Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacaktık. Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır.
'1 AY SONRA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLARIM'
Bu süreç benim için güzel oldu açıkçası. Sakatlık sürecimde daha az maç kaçırmış oldum. Şu anda sakatlığımın son evresindeyim. 4.5 aydır sakatım ancak muhtemelen 1 ay sonra takımla çalışmalara başlayacak seviyede olurum.
'FRANSA BURADAN DAHA FARKLI'
Her futbolcu gibi ilk gittiğim dönemde bir adaptasyon süreci yaşadım. Fransa buradan daha farklı ancak bu süreci çabuk atlattım ve kendimi göstermeye başladım. Tam fiziksel olarak orayı yakaladığım sırada bir sakatlık yaşadım. İnşallah daha iyiye gideceğim.
'EN UNUTAMADIĞIM GOL BURSA'YA...'
Trabzonspor formasıyla attığım en unutulmaz gol sanırım Bursaspor karşısında attığım goldü. Maçı 1-0 kazanmıştık yani galibiyet golüydü. Beşiktaş'a attığım gol de çok güzel bir goldü.
'İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR'
Lille'de elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra her şey olabilir. İspanya'ya gitmek isterim. Beni takip eden kulüplerin olduğunu biliyorum. Lille'deki hedeflerimi gerçekleştirdikten sonra her şey olabilir. İspanya'dan teklifler var ancak isim vermek çok doğru olmaz.
'SADİ TEKELİOĞLU'NUN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR'
Sadi Tekelioğlu beni ilk oynatan hoca. Üzerimde çok emeği var. Kendisi çok iyi bir hoca onu seviyorum.
'MİLLİ TAKIM AVRUPA'DA SES GETİRİR'
Avrupa'da ses getirecek bir Milli Takım var. BüTün oyuncularımız üst seviyede oynuyor. Hazırlanmak için 1 yılımız var. Bizi seneye çok güzel bir yıl bekliyor.
'SAĞLIK BAKANI'MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Corona virüse karşı Dünyada ve Türkiye'de savaş veren sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı'mıza da ayrıca teşekkür ediyorum.