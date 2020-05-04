6 / 15



'LIGUE 1'İN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARAR'

Şu anda Trabzon'dayım. Her şey yolunda. Az kaldı. Umarım bu süreci atlatacağız. Benim için Ligue 1'in iptal kararı sürpriz oldu. Aslında geri dönecektim ancak iptal kararından sonra burada kaldım. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum çünkü orada işler rayından çıktı.