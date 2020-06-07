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Yusufeli'nde yepyeni bir hayat alanı kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gerçekten kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve inşallah açılışını yaptığımızda da ne kadar iftihar etsek o kadar önemli. Dünya, 'hidroelektrik santral nedir, sulama nedir?' bunu gördüğünde şaşıracak.'