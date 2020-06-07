Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı.
Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü. Binlerce kişiye istihdam sağlayacak olan tarihi proje Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi.
Yusufeli Barajı, Artvin’deki 410 kilometrelik uzunluğa sahip Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde başladı.
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden baraj inşaatı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine sahip olacak.
Baraj inşaatında çalışan ekipler için corona virüs salgınına karşı tüm önlemleri almış durumda. Çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.
Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği duyuruldu.
2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden,canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 'Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz, her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz.' diye konuştu.
Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi olduğunu dile getiren Erdoğan, ülkenin yıllarca Allah'ın bir lütfu olan sularının kontrolsüzce topraklarından akıp gitmesini seyrettiğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümünün kendi iktidarları döneminde yapıldığını belirten Erdoğan, 'GAP kapsamında sulanan arazi büyüklüğünü yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkartarak Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki mümbit toprakların verimliliğini artırdık. Bugün de bir başka iftihar projesi, Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyüklerinden biri olacak köprünün 18 Mart Zaferi'ni temsil eden 318 metrelik kulesinin son bloğunun yerleştirildiğini aktaran Erdoğan, GAP'ın en büyük projelerinden yeni ismi Prof. Dr. Veysel Eroğlu olan Ilısu Barajı'nı tamamlamanın da kendilerine nasip olduğunu söyledi.
Toplamda 4 milyon metreküp betonla inşa edilecek Yusufeli Barajı'nda böylece dörtte üçlük gerçekleşmenin geride bırakıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çoruh Nehri ve yan kolları, su bakımından gerçekten çok hareketli bir havzadır. Halen bu havzada 2 bin 500 megavat kurulu güce sahip 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor.' şeklinde konuştu.
Çoruh Nehri üzerinde 'gerdanlık gibi' dizili olan Muratlı, Borçka ve Deriner gibi her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santrallerinin Türkiye'ye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacaktır. Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve elbette yeni Yusufeli ilçemiz de inşa edildi, inşası devam ediyor.
Yusufeli'nde yepyeni bir hayat alanı kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gerçekten kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve inşallah açılışını yaptığımızda da ne kadar iftihar etsek o kadar önemli. Dünya, 'hidroelektrik santral nedir, sulama nedir?' bunu gördüğünde şaşıracak.'
'1.5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK'
Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması, bunu Türk firmalarının, Türk mühendislerinin, Türk mimarlarının, Türk işçilerinin yapmış olmasının ayrı bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye bu iftihar verici eserin kazandırılmasında emeği geçen, ter döken bakanları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personelini, mühendisinden işçisine herkesi ve yüklenici firmayı tebrik etti.