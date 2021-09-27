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HOLLANDA BASINI DUYURDU





Hollanda'nın Gelderlander gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Empoli'ye ödenmesi gereken 831 bin 929 euro 50 sent tutarındaki transfer taksidini Doetinchem'deki bir otomobil şirketine gönderdi. 25 Eylül 2020'de transfer taksidinin son tutarı için Empoli'den bir hatırlatma maili geldi, hemen ardından da farklı bir adresten sahte mesaj ulaştı.