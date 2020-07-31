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'Her komutan gemisiyle özdeşleşir ve 'her zincir en zayıf halkasına kadar güçlüdür' prensibi doğrultusunda gemi personeline takım ruhu içerisinde çalışma yeteneğini kazandırır. Ben de gemi imkan ve kabiliyetlerinin, en etkin şekilde kullanılabilmesi maksadıyla personelimi eğitim, disiplin ve moral açısından yüksek, materyalini ise faal ve hazır tutmaya yönelik yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icra etmekteyim. Zorluklara rağmen, görevin maneviyatı her zaman üstün gelmektedir. Bizler şanlı Türk bayrağını tüm dünya denizlerinde dalgalandıran Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olmanın, hiçbir bedelle ölçülemeyecek gururuyla görevimizi yapıyoruz. Bu gurur her türlü zorluğun üstesinden gelmemizi sağlıyor.'

(AA)