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Ziraat Türkiye Kupası'nda sıra dışı maç! Koronavirüsü de yendiler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sıra dışı maç! Koronavirüsü de yendiler!
05 Kasım 2020 Perşembe

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan Ankara Demirspor - Mamak FK maçında sıra dışı bir olay yaşandı. Ev sahibi takım koronavirüs vakaları nedeniyle sahaya 12 kişiyle çıkabildi. Yedek kulübesinde tek isim olan kaleci Ömercan Avcı oyuna forvet olarak dahil oldu.

<p>Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK’yı konuk etti.</p>
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Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK’yı konuk etti.

<p>Ev sahibi ekip, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle mücadeleye 12 kişi çıkmak zorunda kaldı. </p>
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Ev sahibi ekip, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle mücadeleye 12 kişi çıkmak zorunda kaldı. 

<p>Yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan Avcı, 81’inci dakikada Muhammed Burak Yıldız’ın yerine oyuna forvet olarak dahil oldu. </p>
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Yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan Avcı, 81’inci dakikada Muhammed Burak Yıldız’ın yerine oyuna forvet olarak dahil oldu. 

<p>Öte yandan koronavirüs nedeniyle kadrosunda futbolcu sayısı 14’ten az kalan takımlar, maçın ertelenmesini TFF’den talep etme hakkına sahipken, kulüpler kendi tercihleriyle maça çıkabiliyor. </p>
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Öte yandan koronavirüs nedeniyle kadrosunda futbolcu sayısı 14’ten az kalan takımlar, maçın ertelenmesini TFF’den talep etme hakkına sahipken, kulüpler kendi tercihleriyle maça çıkabiliyor. 

<p>12 kişi olmasına rağmen sahaya çıkmayı tercih eden Ankara Demirspor, hem sıra dışı bir olaya imza attı hem de rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın dışına itti ve tur atladı. </p>
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12 kişi olmasına rağmen sahaya çıkmayı tercih eden Ankara Demirspor, hem sıra dışı bir olaya imza attı hem de rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın dışına itti ve tur atladı. 

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