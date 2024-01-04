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Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler için Selimiye Camisi önemli bir turizm destinasyonu. Mimar Sinan'ın başyapıtı olan Selimiye'yi restorasyonuyla gözlemlemek çok büyük bir ayrıcalık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlemesi yapılan Selimiye Meydanı da ayrı bir destinasyon oldu. O meydandan Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntıları arasında yürümek Selimiye'yi uzaktan temaşa etmek çok ayrı bir duygu.'

